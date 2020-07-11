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Власть, неспособная принести мир в Украину, должна извиниться перед украинцами и сложить полномочия

Заявление "Оппозиционной платформы – За жизнь" "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Главное требование украинского народа — вернуть стране мир, до сих пор не удовлетворено. Владимир Зеленский и его политическая команда оказались неспособны обеспечить мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть, должна уйти в отставку! 

Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Мир - за год" - под таким лозунгом победил Владимир Зеленский и его политическая команда. Они обязались перед украинским народом прекратить политику Порошенко, остановить конфликт, "сшить страну". Но сегодня Зе-власть стала клоном режима Порошенко. Украинский народ оказался подло обманут!

Теперь ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения - единственную правовую основу для мирного урегулирования и готовят украинское общество к бесконечному конфликту на Донбассе. Вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в очередном интервью заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет и призвал украинский народ с этим смириться.

Подобные заявления означают, что Зе-власть официально признала, что, как и режим Порошенко, к миру она не стремится, добиться его не может, справиться со своей главной политической миссией эта власть не способна.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что дальнейшее пребывание этой политической команды при власти идет вразрез с интересами украинского народа и противоречит национальным интересам украинского государства.

Безответственный курс, взятый переговорщиками Зеленского на разрушение Минских соглашений, создает угрозу новой волны эскалации противостояния в зоне конфликта, которая повлечет за собой жертвы и разрушения. Единственный способ предотвратить этот сценарий — сменить курс, выгнать адептов Порошенко из всех переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе.

Никто не давал Владимиру Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта. Настал момент сделать выбор — дать стране мир или уйти с извинениями.

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