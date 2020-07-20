Власть не заинтересована в мире на Донбассе! За них никто там не будет голосовать, – Лазарев

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Ради привлечения внимания избирателей Востока, власть использовала лозунги за все хорошее

Власти не выгоден Донбас с точки зрения электората, ведь за них там голосовать никто не будет.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт отметил, что не видит во властной команды желание вернуть Донбасс в состав Украины. У президента, добавил Лазарев, используют разве что лозунги о реинтеграции Донбасса.

"А зачем им мир на Донбассе? Задайте вопрос властям совсем рационально, хотят ли они вернуть Донбасс? Я не вижу для их бенефициаров выгоды. Потому что вернуть Донбасс – это экономическая нагрузка на бюджет, это реинтеграция граждан, рабочие места, восстановление инфраструктуры и далее по списку" – подчеркнул эксперт.

Более того, отметил Александр Лазарев, власти невыгоден Донбасс и с точки зрения электората.

"За них там совсем голосовать не будут! Вот просто от слова совсем. Да и с точки зрения других моментов, им не выгодно возвращать Донбасс, к сожалению. Они пришли к власти на лозунгах за все хорошее, против всего плохого. Им нужно было как-то привлечь к себе внимание электората юго-востока и центра, вот они провозгласили такие тезисы. Но по сути, они в этом не заинтересованы", – прокомментировал гость ток-шоу.

Новости по теме: "Оппозиционная платформа - За жизнь": Отказ власти проводить выборы в облсовет Донецкой и Луганской обл. – это дискриминация граждан и прямое нарушение Конституции

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что вычеркнув население Донбасса и Крыма из списков избирателей, власть имеет численное преимущество. По его словам, именно из-за этой причины ни прежний президент Петр Порошенко, ни нынешний глава государства Владимир Зеленский не собираются приобщать к выборам Донбасс, потому что они потеряют власть, если эти территории будут голосовать.

Также ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.

Согласно принятому постановлению, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.