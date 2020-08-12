Власть не остановится и будет давить на СМИ, чтобы те меняли свою информполитику, - Шарий о "112 Украина"

Анатолий Шарий 112.ua

Такое впечатление, что власть полностью потеряла тормоза, говорит блогер

Власть не будет останавливаться и в дальнейшем будет давить на СМИ, чтобы те меняли свою информационную политику.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил журналист и блогер Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий, комментируя атаки на телеканал "112 Украина", выразил убеждение, что тормозить в этом вопросе власть не будет.

"Впечатление, что они полностью потеряли все тормоза абсолютно. У них не получается, я уверен, что не получится и здесь, в этом случае, потому что слишком откровенный "отжим" канала. Но вполне возможно, что они планируют просто настолько сильно надавить, чтобы вы вынуждены были менять - "вы" я говорю, потому что ваш канал следующий, это 100%, - вынуждены были менять информационную политику вообще канала, и надо рассказывать - смотрите, какой Зеленский классный, ходит, девочка дарит цветы, вот эту чушь. Они давят на средства массовой информации, они не будут останавливаться. Они мечтают о том, чтобы регулировать Ютуб тоже", – заявил Анатолий Шарий.

Как сообщалось, 6 августа Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование власти попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.