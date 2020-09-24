Власть не допускает к участию в выборах на пост мэра Славянска кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павла Придворова, - заявление партии

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

23 сентября региональная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Славянске подала документы на регистрацию кандидата на должность городского головы Павла Придворова. Члены городской территориальной избирательной комиссии Славянска отказались регистрировать кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" на пост городского головы Павла Придворова, не объяснив причины такого решения и не указав на конкретные пункты в законе о местных выборах, согласно которым кандидату может быть отказано в регистрации. Об этом заявляет пресс-служба партии.

"Сегодня зеленая власть в связке с осколками режима Порошенко делает всё, чтобы не допустить к выборам Павла Придворова – кандидата на пост мэра Славянска от "Оппозиционной платформы - За жизнь" , и таким образом обеспечить на Донбассе реванш кандидатов от партий войны и их пособников. Понимая, что рейтинг Павла Придворова постоянно растет и он становится лидером избирательной кампании в Славянске, власть не нашла ничего лучшего, чем заблокировать участие Придворова в выборах, отказав ему в регистрации", - заявил Юрий Красненко, доверенное лицо кандидата на пост городского главы Славянска Павла Придворова.

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что такие действия – не что иное, как попытка политической расправы, организованной властью. Сначала они лишают права голоса 500 тысяч избирателей Донбасса, потом возбуждают уголовные дела против представителей оппозиционных партий, а сейчас, понимая, что с треском проиграют местные выборы, идут на откровенный беспредел, отказывая в регистрации самому рейтинговому кандидату на пост мэра города Славянска. Представители Донецкой областной организации ОП-ЗЖ заявили, что будут добиваться регистрации Павла Придворова кандидатом в мэры Славянска и сделают всё, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с действующим законодательством.