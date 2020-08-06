Власть идет на все, чтобы раздавить своих оппонентов, – Шарий о попытке СБУ захватить телеканал "112 Украина"

Анатолий Шарий 112.ua

Власть отвратительным способом наступает на свободу слова в стране

Сегодня власть готова пойти на все, чтобы раздавить своих оппонентов.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил украинский политик и блогер Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий, комментируя решение Шевченковского суда Киева, который отклонил требование СБУ об аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина", отметил, что этот факт – это не что-то похожее на рейдерский захват, а это чистого рода рейдерская схема".

"Сейчас мы видим, что все, что делает сегодня власть, я могу расценивать это исключительно как нападение на свободу слова. Самое отвратительное нападение на свободу слова. И я понимаю, что это такое, когда реанимируют одно и то же дело, когда определенную субстанцию на вилы постоянно поднимают, поднимают, поднимают... В отношении меня, например, реанимировали дело 2011-го года. Да, это не тежолое преступление, однако они идут на все для того, чтобы задушить своих политических оппонентов", – сказал Шарий.

А судебная практика, продолжил политик, сегодня массово используется властью для таких преступных дел.

"Например, какой-то "ноунейм" подал судебный иск в отношении моей партии, по поводу моего YouTube канала пытаются делать какие-то телодвижения в Украине. То есть они хотят полностью зачистить инфопространство. Это однозначно", – заявил он.

Кроме этого, считает Анатолий Шарий, такими действиями в отношении телеканала "112 Украина" власть хочет показать другим телеканалам, что они должны быть к ней лояльными.

"От вас они хотят изменений информационной политики, чтобы вы начали подмахывать, как мы видели выступление Михаила Подоляка, он сказал, что имя Зеленского вытесано где золотыми буквами, на какой-то стене. Вот они, наверное, хотят, чтобы вы делали то же самое. У меня других объяснений нет, для чего это делают. Это тупо "отжим", это тупо зачистка информационного поля, конечно", – подчеркнул Анатолий Шарий.

Как сообщалось, сегодня, 6 августа, Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велась СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась ее активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.