Власть готовит введение военно-гражданских администраций по всей Украине, - Бойко

Народный депутат Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко после принятия в первом чтении нардепами закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций" заявил, что власть готовит введение военно-гражданских администраций по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Власть понимает, что на предстоящих выборах она проигрывает полностью. "Слуги" не выполнили ни одного предвыборного обещания и стремительно теряют доверие людей. Чтобы избежать ответственности, власти придумали циничное "ноу-хау": просто отменить выборы, заменить местные советы военно-гражданскими администрациями и на этом завершить весь избирательный процесс", - отметил парламентарий.

Юрий Бойко подчеркнул, что эта технология уже была опробована властью на Донбассе, где у полумиллиона украинских граждан, которые живут в абсолютно мирных городах, просто отобрали право голоса. Теперь эта участь ждет всю страну.

"Попытка протащить решение о возможности создания военно-гражданских администраций там, где заблагорассудится правящей власти - это прямой путь к тому, чтобы всю страну превратить в одну военно-гражданскую администрацию. Это узурпация и позор", - отметил политик.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ отметил, что реализовать сценарий срыва выборов власти помогают ее парламентские сателлиты. На этот раз - из депутатской группы "Довіра" и фракции "Голос", которые тоже предали интересы народа.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" полностью разделяет возмущение людей, которых власть и ее сателлиты лишают права голоса. Мы будем бороться за права граждан. Мы не допустим уничтожения украинской демократии и срыва выборов", - заявил Юрий Бойко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский образовал военно-гражданскую администрацию (ВЦА) города Северодонецк в Луганской области.