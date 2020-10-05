Власть должна увеличить выплаты пострадавшим от пожаров на Луганщине, - Бойко

Народный депутат Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко отметил необходимость увеличить выплаты гражданам, пострадавшим от масштабных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"На Луганщине более 1000 человек остались без крыши над головой. Есть погибшие, много людей в больницах. Это страшная трагедия. Разумеется, мы помогаем и будем помогать дальше, как делали это и раньше. Наши волонтеры уже работают, передана гуманитарная помощь. Но, то, что в нашем государстве есть люди, которые спешат прийти на помощь, которым небезразлично, но это не значит, что государство должно самоустраниться от выполнения своих функций", - заявил Юрий Бойко.

Он отметил, что предложенная правительством компенсация за потерянное жилье - даже близко не соответствует суммам, которые нужны в реальности.

"То что мы услышали от премьер-министра - это 200-300 тысяч за утраченное имущество. Этого явно недостаточно. Люди выскакивали из домов в чем были и потеряли все. За 300 тысяч гривен - дом не восстановишь и квартиру не купишь. Эта сумма должна быть увеличена, мы за этим проследим", - подчеркнул политик.

Последствия пожаров в Луганской области Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Последствия пожаров в Луганской области Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

По словам политика, власти не сделали никаких выводов после июльских лесных пожаров на Луганщине.

"Меры нужно принимать заранее - и профилактические, и профессиональные. А не пробовать тушить пожар, когда он уже разгорелся. Цена такой преступной халатности - жизнь и здоровье людей", - добавил Юрий Бойко.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что люди, которые потеряли жилье из-за пожаров в Луганской области получат по 300 тыс. гривен, а за жилье, требующее ремонта – по 50 тыс. гривен.