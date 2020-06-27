Власть далека от реальной жизни и не собирается решать проблемы людей, – Бойко

Народный депутат Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Юрий Бойко заявил, что украинская власть далека от реальной жизни и не собирается решать проблемы людей. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Как отмечается, на этой неделе нардеп с рабочими поездками посетил несколько регионов и провел ряд встреч с гражданами. В результате этого Бойко отметил, что люди сталкиваются с множеством проблем, однако власть не спешит их решать.

"Учителей и родителей волнует закон о среднем образовании, который их оскорбляет и не дает возможности нормально учиться детям. Получить какую-то перспективу в жизни. Врачей волнуют низкие зарплаты, угрозы увольнений и сокращений. Предпринимателей – невозможность развивать свой бизнес. Давит налоговая, правоохранительные органы. Пенсионеры уже устали от постоянных трудностей и бедности. И самое обидное то, что правительство и власть в целом живут, этого не замечая. Они заняты пиаром и скандалами", – отметил оппозиционный политик.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что болезненной проблемой является также неготовность страны противостоять бедам.

"К эпидемии оказались не готовы, сейчас наводнения, которые обрушились на Западную Украину. Что не знали о вырубке лесов? Экологические проблемы региона?" – подчеркнул Юрий Бойко.

По его словам, массовая вырубка лесов на Западной Украине наблюдалась еще в течение прошлых лет.

"Больше рубили, по моим оценкам, в Ивано-Франковской области, которая сейчас больше всего пострадала. Можно по-разному оправдываться, но это варварство не было остановлено", – пояснил политик.

По мнению Бойко, правительство, которое не может справиться с вызовами, стоящими перед страной, должно быть отправлено в отставку.

"Обещали 500 тысяч рабочих мест, получили 1,5 миллиона безработных. И это только по официальной статистике. Промышленность умирает. Весь мир идет на реструктуризацию, а они платят внешним кредиторам. Правительство совершенно не думает о гражданах Украины и действует в угоду внешним управленцам. Парламент должен набраться политической воли и отправить Кабинет министров в отставку. И мы будем на этом настаивать", – подытожил нардеп.

Напомним, недавно Юрий Бойко сообщал, что лучший выход для страны – это отставка этого правительства и перевыборы парламента.