Власенко считает, что Порошенко должен поставить Венедиктовой прижизненный памятник

Сергей Власенко Скриншот видео

Действующая власть делает все, чтобы поднять рейтинг Петра Алексеевича, говорит нардеп

Действующая власть делает все, чтобы поднять рейтинг Петра Порошенко, а он ее благодарит определенными голосованиями.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина"), заместитель главы партии "Батькивщина" Сергей Власенко.

Отвечая на вопрос, почему предыдущего президента Украины Петра Порошенко обвиняют по делам, по которым его невозможно осудить, Сергей Власенко отметил: "Действующая власть делает все, чтобы поднять рейтинг Петра Алексеевича, чтобы ему в этом помочь, а Петр Алексеевич их благодарит определенными голосованиями. Допустим, голосованием за рынок земли. То есть Петр Алексеевич все время рассмотрения говорил – я против, против, против, а в момент голосования у него изменилась позиция".

Ведущая главного политического ток-шоу страны Наташа Влащенко обратила внимание на то, что Петр Порошенко накануне в Печерском суде заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова имеет основания остерегаться за свою дальнейшую судьбу. Она поинтересовалась, почему политик так себя ведет.

"Я думаю, что Петр Алексеевич должен поставить госпоже Ирине памятник прижизненный. Поставить памятник и написать: "От благодарного Петра Алексеевича", и это будет справедливо", – отметил Сергей Власенко.

Напомним, после первых обвинений в фальсификации Ирина Венедиктова записала разъяснительное видео относительно процедуры уведомления о подозрении. Она отметила, что в случае с делами против Порошенко все выполнено в соответствии с действующим законодательством, а в постановлении есть все ссылки на статьи расследуемых уголовных дел.

Как сообщалось, адвокат Петра Порошенко Илья Новиков записал видеообращение генпрокурору Ирине Венедиктовой. Он считает, что в прокуратуре нарушили процедуру вручения подозрения бывшему президенту.