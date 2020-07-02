Никто не предложил Украине идею национального объединения, и в этом проблема, - Власенко об угрозах оппозиционным политикам

Сергей Власенко Скриншот видео

Надо искать то, что нас объединяет, а не разъединяет, призвал нардеп

Сегодня политика, направленная на раскол страны, не изменилась. Никто не предложил Украине идею национального объединения, и в этом большая проблема.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина"), заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко.

Народный депутат прокомментировал обращение волонтерки Маруси Звиробий, в котором она призывает к физическому уничтожению оппозиционных политиков. Сергей Власенко обратил внимание на то, какую политику проводили и продолжают проводить в Украине.

"5 лет правления Порошенко были направлены на то, чтобы раскалывать страну. 5 лет он сознательно совершал все, чтобы расколоть страну. Избирательная гонка Порошенко президентская была направлена на раскол страны, на противопоставление одних другим вместо того, чтобы искать, что нас объединит", – заявил Сергей Власенко.

По его словам, действующая власть не предлагает ничего, что могло бы объединить украинское общество, вместо этого инициирует то, что розъединяет, – закон о земле, закон об игорном бизнесе, нелепые судебные реформы, продолжение медицинской реформы Ульяны Супрун и другое.

"Не изменилась политика, к сожалению. Никто не предложил Украине идею национального объединения, и в этом огромная проблема. И до тех пор, пока мы будем кричать друг другу: "Ты – ватник", "А ты – бандеровец", так будет продолжаться. И в этом огромная государственная проблема. Надо искать, что нас объединяет", – убежден гость ток-шоу.

Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

В эфире телеканала ZIK Анатолий Шарий открыл новые подробности инцидента.

Впоследствии стало известно, что полиция переквалифицировала статью в деле о нападении на члена партии Шария Никиту Роженко в Харькове.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.