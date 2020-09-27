Владислав Чайка зарегистрирован кандидатом на пост мэра Николаева от партии ОПЗЖ

Отметим, что 23 сентября Николаевская региональная организация политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" определилась со своими кандидатами на местные выборы, которые пройдут 25 октября 2020 года. Список кандидатов в Николаеве презентовал руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.

Выступая перед участниками партконференции, Юрий Загородний обратил внимание на тот факт, что по результатам обсуждений с активом партии в список кандидатов в депутаты Николаевщины были внесены серьезные изменения.

Участники партконференции проголосовали за предложенные списки, а также утвердили кандидатом на пост мэра Николаева Владислава Чайку. "За" его кандидатуру проголосовали 66 партийцев, против – 0, воздержались 2 участника партконференции.