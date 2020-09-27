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Владислав Чайка зарегистрирован кандидатом на пост мэра Николаева от партии ОПЗЖ

Владислав Чайка Фото из открытых источников

Владислав Чайка зарегистрирован городской избирательной комиссией кандидатом на должность городского головы Николаева от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщает корреспондент "112 Украина". 

За соответствующее решение все 17 членов комиссии проголосовали единогласно. 

Inshe.tv

Отметим, что 23 сентября Николаевская региональная организация политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" определилась со своими кандидатами на местные выборы, которые пройдут 25 октября 2020 года. Список кандидатов в Николаеве презентовал руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.

Выступая перед участниками партконференции, Юрий Загородний обратил внимание на тот факт, что по результатам обсуждений с активом партии в список кандидатов в депутаты Николаевщины были внесены серьезные изменения.

Участники партконференции проголосовали за предложенные списки, а также утвердили кандидатом на пост мэра Николаева Владислава Чайку. "За" его кандидатуру проголосовали 66 партийцев, против – 0, воздержались 2 участника партконференции.

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