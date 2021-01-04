Владимир Кацман: С грустью признаем – власть отказалась от социальной функции государства, а это нам гарантировано Конституцией!

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова своими законодательными инициативами убивает надежду людей на безбедное и защищенное государством будущее и направляет свою работу на сворачивание социальной функции государства, прописанной в Конституции Украины.

Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "ZIK".

"В условной номинации "торпедоносец рейтинга "Слуги народа" по итогам ушедшего года я - "за" Галину Третьякову!.. Ту самую, которая против "детей низкого качества", против выплат "чернобыльцам" и матерям-одиночкам… Я просто не представляю, как такое может произносить человек, у которого есть свои дети, который принадлежит к прекрасному полу, который должен соответствовать образу защитника социальной функции нашего государства… Кроме того – это глава социального комитета от монобольшинства. И при этом больше всего работает на убиение рейтинга этих же "слуг", – констатировал журналист.



"К сожалению, социальная политика в нашей стране отсутствует, чему подтверждение – принятый монобольшинством и голосами "иуд" от якобы оппозиции госбюджет на 2021-й год - больше половины бюджета мы отдаем в качестве долгов международным финансовым институтам, причем, четверть - на силовые ведомства, а на "социалку" остаются крохи, да и те средства по желанию западных кредиторов в любой момент такие "третьяковы" готовы охотно ужать, урезать, сократить. Это противоречит Конституции, статье 1-й!.. Такому государству человек нужен только для налогов, штрафов, акцизов, а социальные гарантии в ответ на это никто не гарантирует, увы!" - резюмировал Владимир Кацман.