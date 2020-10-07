Владимир Бардецкий: Руководители муниципальной полиции должны быть выборными - как мэры и депутаты избираться на определенный срок

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57% украинцев поддерживают идею создания в Украине муниципальной полиции, которая будет подчиняться местной власти. Об этом свидетельствуют данные свежего соцопроса, проведенного группой "Рейтинг". О необходимости создания такой структуры давно говорят представители местного самоуправления и общественные активисты, однако законодательной базы для этого до сих пор нет. Действительно ли украинским городам нужна своя полиция и какие она должна иметь функции говорим с председателем общественного союза "Общественная безопасность +380", кандидатом в депутаты Киевского областного совета от партии "Пропозиция" Владимиром Бардецким.

- Вы активно отстаиваете идею создания муниципальной полиции, скажите почему именно сейчас это актуально?

Практически во всех развитых странах давно действует муниципальная полиция. Где-то это шерифы. Где-то так и называется - муниципальная полиция. И мировая практика уже доказала эффективность таких структур. Конечно, преступность побороть невозможно, это не удалось еще ни одной стране. Но надо создать такую обстановку, чтобы преступникам было трудно "выживать". Согласно статистике, когда есть пешие патрули на улицах, это на 60% уменьшает количество уличных преступлений.

А для нас это очень актуально. У нас сейчас ситуация с безопасностью тяжелая. Вы сами знаете, что происходит на востоке Украины. На руках у людей очень много нелегального оружия, все это создает угрозы безопасности. К тому же социально-экономическая ситуация не самая лучшая. В обществе очень высокий уровень напряжения и это все создает предпосылки для ухудшения криминогенной ситуации. Многие общины сами понимают, что им нужно защищать спокойствие на своих улицах, во многих городках создают общественные стражи, чтобы по крайней мере защититься от уличной преступности. Но нам нужно, чтобы это все было урегулировано законодательно, чтобы был единый стандарт для работы таких подразделений, чтобы у них были законные полномочия.

- Какие функции должна иметь муниципальная полиция?

Фото из открытых источников

Муниципальная полиция должна иметь административные функции: патрулировать улицы, выполнять функцию участковых, работать с неблагополучными семьями, урегулировать дорожно-транспортные происшествия. К примеру, произошла ДПТ - они приезжают на место, фиксируют все, записывают показания. В ведении муниципальной полиции должно быть мелкое хулиганство, бытовые ссоры, акты вандализма – где-то сломали дерево или памятник. То есть она должна составлять протоколы об административных нарушениях. Также муниципальная полиция должна иметь право задержать преступника, если где-то происходит кража, ограбление или на улице гуляет человек с оружием, или же узнали того, кто в розыске. А уже дальше - передать дело правоохранительным органам, в ведении которых должны быть более серьезные преступления и непосредственно уже занимаются расследованием. Функции муниципальной полиции и полиции в классическом нашем понимании должны быть четко разделены.

- Должна ли муниципальная полиция иметь право владеть оружием?

Да. Обязательно. Выходя в патруль, люди могут идти в один конец. Они лицом к лицу будут встречаться с преступниками, иногда - с агрессивными. Оружие должно быть, потому что это не только защита самого патрульного, но и людей, которые могут оказаться рядом с местом преступления.

- Каким образом должна контролироваться деятельность такой полиции?

Такие подразделения должны иметь двойное подчинение. С одной стороны, они должны финансироваться общинами и быть подотчетными им. Руководители таких структур должны быть выборными. Как мэры и депутаты они должны избираться на определенный срок. Когда руководитель полиции будет знать, что за него могут проголосовать, а могут и не проголосовать, он будет тщательно заботиться и о своей репутации, и о репутации подчиненных.

В муниципальной полиции должны быть четко определены права и обязанности сотрудников и они должны быть социально защищены. Это должна быть профессия, как и любая другая, при которой у человека будет стаж и он сможет получать пенсию. Должен быть четко определен алгоритм контактирования с силовыми ведомствами. При соблюдении законодательства и, скажем, тем или не превышает муниципальная полиция своих полномочий должен быть государственный контроль со стороны правоохранительных органов, по моему мнению, это должна делать СБУ, ведь общественная безопасность – это платформа безопасности любой страны.

- Города очевидно смогут профинансировать такие структуры, что делать небольшим общинам, как обеспечить безопасность там?

Да действительно, есть общины, которые в состоянии самостоятельно финансировать такие подразделения, а есть небольшие, для которых это может быть невыгодно. Но в таких общинах и живет значительно меньше людей и ситуация спокойнее, я думаю, им целесообразно договариваться с соседями и создавать совместные подразделения муниципальной полиции.

- Вы раньше не были депутатом, почему решили идти во власть?

Фото из открытых источников

Я никогда не был публичным человеком и наверное, если бы не болел за принятие закона О муниципальной полиции, и не стал бы им. У меня нет цели пробовать себя политиком, да я себя им и не представляю. Но меня очень беспокоит безопасность на наших улицах. Мне же приходилось не раз глаза в глаза встречаться с преступниками, я работал и в уголовном розыске, и в спецподразделении по борьбе с организованной преступностью. Для меня большая радость, когда идешь по улице и видишь, что люди беспечны, радуются, улыбаются, и они не знают, какое зло ты обезвредил и сколько беды оно могло им нанести.

Уйдя из органов, я начал заниматься общественной деятельностью, мы проводили тренинги для полицейских, учили их бороться с преступниками. Создавали подразделения общественной стражи, а потом я понял, что если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам. Поход на выборы - это шаг для достижения нашей с единомышленниками цели – создание в Украине муниципальной полиции, нам нужен закон, но как добраться до Верховной Рады, если не путем представительства в органах местного самоуправления, поднятием проблемы снизу.

- Вы идете от партии "Пропозиция"? Почему выбрали именно эту политическую силу?

Во-первых, мне нравится, что партию формируют действительно профессионалы своего дела из разных отраслей. Я сам человек узкого профиля, я знаю как защитить вас от видимого зла, я знаю, как вам объяснить, как продержаться 5 минут, пока приедут специалисты, и очень много других вещей, связанных с общественной безопасностью. И моя деятельность будет сосредоточена на этом вопросе. У нас в команде есть специалисты из других сфер, которые тоже в совершенстве знают свое дело и будут развивать именно эти направления. И в таком симбиозе компетентных людей из разных отраслей как раз и наша сила.

Во-вторых, в программе "Пропозиции" предусмотрено создание в Украине муниципальной полиции. То есть у нас общие цели.