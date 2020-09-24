Визит Зеленского в Беларусь отменен, - посол

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Также перенесли на 2021 год Форум регионов Украины и Беларуси

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который был запланирован на октябрь, отменен. Также отменено проведение Форума регионов обеих стран в Гродно. Об этом рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью "Украина Бизнес Ревю".

По его словам, в июле от имени белорусского правительства были отправлены приглашения на Форум всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август участвовать согласились около половины украинских областей.

Как отмечается, в рамках этого Форума прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского.

"Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа... Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом", - добавил Сокол.

Напомним, вчера, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Республики Беларусь, на "тайной" инаугурации присутствовали несколько сотен человек.

Во время торжеств во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в Беларуси не состоялась.

В результате на улицы Минска начали выходить люди с акциями протеста, против которых силовики применяли слезоточивый газ и водомет.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.