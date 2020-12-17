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Витренко пожелал парламентариям найти лучшего кандидата на первого вице-премьера - главу Минэнерго

В частности, он искренне пожелал найти человека, который действительно сможет сделать Украину сильнее

Юрий Витренко, которого Верховная Рада не назначила на должность первого вице-премьера - министра энергетики, пожелал народным депутатам "найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее". Об этом он написал в своем Facebook.

"Спасибо всем, кто поддерживал! Это очень полезный опыт. Теперь я могу сказать своим детям, что я не отказался помочь стране в сложное время.

И что это не мне ненужно. Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее!" - отметил Витренко.

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Напомним, сегодня, 17 декабря, Верховная Рада Украины провалила голосование за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра Украины. За проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса оказались от фракции "Слуга народа".

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