Виктор Медведчук: Закрепление постоянно действующего особого статуса – единственный путь к установлению мира на Донбассе и возвращению неконтролируемых территорий

Народный депутат, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Закрепление постоянно действующего особого статуса – единственный путь к установлению мира на Донбассе и возвращению неконтролируемых территорий. Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Приводим его текст дословно.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках минского процесса.

Внесение изменений в Конституцию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.

Более того, парижское коммюнике, одобренное всеми лидерами государств – участников "нормандской четверки", содержит следующий пункт: "Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" (Н4) и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений" от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной основе".

Одним из правовых аспектов, законодательно регулирующих особый статус, является внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины (пункт 11 "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений"), поскольку в парижском коммюнике стороны специально подчеркивают в связи с особым статусом, что речь идет обо "всех правовых аспектах", а не каких-то отдельных.

В существующих условиях закрепление особого статуса в Конституции Украины, выполнение Минских соглашений – это единственный способ прекратить конфликт на Донбассе. Это единственный способ установить мир, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.