Виктор Медведчук: Сохранение договоров о сотрудничестве в рамках СНГ – возможность для восстановления украинской экономики

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" не допустила реализации недальновидно-популистской инициативы Кабмина Шмыгаля по выходу из очередного соглашения о сотрудничестве между странами СНГ. Об этом говорится в заявлении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Далее приводим текст дословно:

Депутаты нашей политсилы добились от Верховной Рады сохранения межгосударственных связей в рамках Содружества: парламентарии не поддержали законопроект "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки". Благодаря приведенным народным депутатом А. Колтуновичем аргументам, основанным на экономических расчетах, правительственный законопроект набрал лишь 223 голоса парламентариев и не был принят Радой.

"Любые вещи, которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, наносят прямой ущерб национальной экономике. Минус $20 млрд у нас в 19-м году в экспорте на рынке СНГ. Мы $20 млрд теряем ежегодно в сравнении с докризисным 2013 годом. Это приводит к колоссальным потерям промышленного производства, к потерям в заработной плате, потерям рабочих мест и многих других вещей. 12 млн трудовых мигрантов у нас в стране из-за того, что люди не имеют работы, не имеют мест сбыта продукции и прочего. Например, предприятие ЮТЗ – Южный турбинный завод – имеет потенциал производить 150 турбин по $100 млн. Это экспорт в $15 млрд (только одни турбины). Рынки сбыта – это страны СНГ, вот почему мы против принятия этого постановления, потому что оно наносит только убытки Украине", – заявил Колтунович.

Августовский демарш Киева в отношении целого ряда соглашений в рамках СНГ свидетельствует не просто о непрофессионализме действующей власти. Это подтверждение бездарности и преступной внешней политики Кабинета Министров Украины в социально-экономической, научной, гуманитарной сферах, свидетельство отсутствия стратегии внешнеэкономического развития нашего государства.

За годы правления евроинтеграторов страна безвозвратно утратила свои позиции практически на всех внешних рынках. Показатели Украины рухнули в первую очередь из-за разрыва экономических, кооперационных связей с Россией и другими постсоветскими государствами. В результате разрыва кооперационных связей объем экспортируемых товаров в страны СНГ только за 2019 год по сравнению с докризисным периодом сократился на $20 млрд. Падение экспорта приводит к падению промышленного производства, росту безработицы, снижению реальных доходов населения, снижению базы налоговых и таможенных поступлений и к многомиллионной трудовой миграции.

Обещанная евроинтеграторами диверсификация провалилась – отечественная продукция оказалась невостребованной в ЕС. Спад показателей наблюдается до сих пор. По данным Госстата, в январе – июле 2020 года спад в целом в украинской промышленности составил 7,7% по сравнению с показателями первых 7 месяцев 2019 года. Так, машиностроение сократилось на 22,1%, добыча каменного угля – на 20,3%, легкая промышленность демонстрирует спад на почти 15%, металлургия – на 13,6%. Не выполняется план по наполнению доходной части бюджета и Пенсионного фонда.

Я не единожды заявлял, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ. Именно "Оппозиционная платформа – За жизнь", все годы последовательно отстаивающая интересы отечественного производителя и рядовых украинцев, остановила наконец антинациональный беспредел невежественной властной команды, не позволила Кабмину выйти из соглашения, сохранила эффективный инструмент продвижения украинской продукции на рынки постсоветских государств. Ведь участие Киева в договорах о сотрудничестве стран СНГ может стать весомым фактором для пересмотра уже в недалеком будущем ущербной внешнеэкономической политики действующей власти.