Виктор Медведчук: Снижение цены на газ для населения с 1 февраля – это циничная и лживая манипуляция власти

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Народный депутат, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что снижение цены на газ для населения с 1 февраля – это циничная и лживая манипуляция власти. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Далее подаем текст заявления дословно:

Пытаясь хоть как-то смягчить нарастающее народное недовольство, власть Зеленского по-прежнему отстаивает интересы олигархов, выполняет "хотелки" МВФ, действует в угоду требованиям внешнего управления Украиной, реализует все тот же преступный курс на повышение тарифов.

Правительство предлагает ввести в Украине с 1 февраля 2021 года для всех бытовых потребителей государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Предлагаемая цена – 6,999 грн за кубометр (без распределения). Однако, с учетом установленных ранее НКРЭКУ тарифов на распределение газа, конечная цена на газ для населения составит в среднем по стране 8813,57 грн за тысячу кубометров . А значит, ни о каком заявленном 30%-м снижении и речи быть не может. Из чего следует, что власть не намерена уменьшать тарифы до экономически обоснованных.

Показательно, что, декларируя временные уступки на период до конца карантина/отопительного сезона в вопросе продажи украинского газа, добываемого на территории нашей страны, за счет вычета расходов на транспортировку из немецкого газового хаба в Украину (что звучит смешно), "слуги" олигархов не намерены пересматривать уже возросшие с января нынешнего года тарифы на холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также возвращение льготного тарифа на поставки электроэнергии, действовавшего до его повышения.

Неподъемные тарифы по-украински – это когда уровень оплаты коммунальных платежей в течение лишь ноября 2020 года (старт отопительного периода) обвалился, а задолженность возросла на 10 млрд грн (до 66,1 млрд грн). В этих условиях Кабмин рапортует, что обеспечил субсидиями 3,1 млн домохозяйств, причем средний размер субсидии – 1600 грн. Напомню премьеру, что в предыдущие годы количество семей-субсидиантов исчислялось 6,6 млн, а сумма, выделяемая на субсидии, составляла 71,0 млрд грн (сегодня – только 36,6 млрд грн). Именно на фоне снижения уровня платежей за газ и отопление до 39,3% и 27,3% соответственно власть окончательно затягивает тарифную удавку. А значит, люди для нее не в счет. Зеленский и его команда руководствуются исключительно интересами олигархов и своих иностранных хозяев.