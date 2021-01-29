Виктор Медведчук: Санкции Украины в отношении Китая – негативный сигнал инвесторам, способствующий дальнейшему бурному оттоку капитала из страны

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что санкции Украины в отношении Китая - это негативный сигнал для инвесторов, способствующий дальнейшему бурному оттоку капитала из Украины. Об этом говорится в заявлении политика, которое опубликовала пресслужба политсилы.

Далее подаем текст заявления дословно:

Власть в Украине перестала создавать даже видимость независимости от внешнего управления Соединенных Штатов Америки. Не успело Министерство финансов США ввести санкции против китайской компании Skyrizon, как и украинская власть, пытаясь угодить заокеанским хозяевам, ввел в действие санкции против Skyrizon и ряда других китайских компаний ‒ акционеров украинского предприятия "Мотор Сич".

Белый дом изначально открыто выступал против приобретения "Мотор Сич" китайской компанией, негодуя, что украинские технологии будут использоваться Поднебесной. "Секретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу недоброжелательных инвестиций КНР в Украине, в частности усилий Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"", ‒ цитировали СМИ коммюнике Госдепа по итогам разговора госсекретаря США с украинским президентом в августе 2020 года.

И это притом, что репутация Украины по отношению к инвесторам давно и серьезно подмочена, а скандал вокруг нарушения Киевом прав китайских акционеров "Мотор Сич" уже дошел до международного арбитражного суда.

Более того, Китай до сих пор оставался крупнейшим торговым партнером нашей страны. По данным Гостаможслужбы, товарооборот между Украиной и Китаем в 2020 году увеличился до $15,4 млрд (с $12,79 млрд в 2019-м), а Поднебесная остается главным экспортером украинской продукции и самым крупным импортером в Украину.

Объявление властью Украины санкционной войны крупнейшей экономике мира выглядит не просто нелепо. Это грубейшая внешнеполитическая ошибка Киева. Недружественная политика официального Киева по отношению к Пекину способна серьезно подорвать положение украинских экспортеров на мировом рынке и спровоцировать еще более активный отток инвестиций из Украины, чем тот, который уже наблюдается в последние годы. Это, ко всему прочему, еще и четкий сигнал всем потенциальным инвесторам обходить Украину стороной ввиду ее полной зависимости от внешнего управления Соединенных Штатов, а также коррупции, царящей в нашей стране, незащищенности инвестиций и слабо прогнозируемой политики власти по отношению к иностранному капиталу.

Из-за ручного управления со стороны США Украина давно потеряла политическую субъектность на мировой арене. Теперь наша страна лишается и основных торгово-экономических партнеров, оставаясь у разбитого корыта с огромными долгами и полной зависимостью от западных кредиторов, готовых за бесценок скупить украинские активы, так как украинская власть последовательно, с использованием незаконных административных методов уничтожает их конкурентов, что прямо противоречит интересам Украинского народа.