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Виктор Медведчук поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук поздравил Александра Лукашенко с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой на президентских выборах в Беларуси. Это следует из обращения политика, обнародованном на сайте его политсилы.

Приводим его текст дословно: 

Уважаемый Александр Григорьевич!

Поздравляю Вас с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой.

Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция.

Ваш вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины неоценим, и я уверен, что Вы продолжите делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений.

Напомним, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав 80,23%. 

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