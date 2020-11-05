Виктор Медведчук: Отсутствие до сих пор окончательных результатов выборов – это правовой беспредел власти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Отсутствие окончательных результатов выборов, состоявшихся в Украине почти две недели назад, – это свидетельство массовых фальсификаций в ходе избирательной кампании и полного провала обещанной диджитализации, на которой полтора года пиарилась власть. Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Власть полтора года рассказывала нам о диджитализации, о "стране в смартфоне". А в Украине одиннадцатый день считают голоса избирателей. И хотя завтра фактически последний день, когда должны быть подведены итоги выборов, мы еще не видим края этой избирательной кампании, – отметил политик. – Это полный правовой беспредел".

Виктор Медведчук уверен: задержка с оглашением результатов выборов в местные советы и выборов мэров свидетельствует о провале провластной политсилы и попытках власти сфальсифицировать итоги волеизъявления украинцев.

"Это демонстрация бессилия власти, бессилия местной власти, бессилия центральных органов власти. Такого, как происходит сегодня, точно никогда не было: массовые фальсификации, пересчеты голосов, переписывание протоколов, неподведение итогов. Комментировать это интеллигентно, без нецензурной брани, просто нельзя", – заявил народный депутат.

Как отметил политик, власть скомпрометировала себя, расписалась в собственной несостоятельности, неспособности управлять государством, а прошедшая избирательная кампания лишь оголила эту проблему.

"На сегодняшний день мы полностью утратили вопросы, которые связаны с государственным управлением. Только негативные оценки, и говорить по-другому об этом нельзя", – подытожил Виктор Медведчук.