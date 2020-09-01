Виктор Медведчук: Голосованием за Меморандум с ЕС Зеленский и Порошенко поставили сапог Запада на горло Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Очередное голосование за продажу суверенитета Украины произошло на следующий день после празднования Дня Независимости Украины. Демонстрируя полное единство, фракция партии "Слуга народа" совместно с "Европейской солидарностью" Порошенко и рядом других депутатов, с подачи Президента Украины В. Зеленского, 248 голосами ратифицировали Меморандум о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро). Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, передаёт пресс-служба политсилы.

Президент мог бы подать законопроект с названием "Меморандум между Украиной и Европейским союзом". Но даже в названии подчеркивается особый, зависимый статус Украины. Особое, демонстративное значение имеет и вынесение в название меморандума Национального Банка Украины. Притом единственное содержательное упоминание его в тексте меморандума – о том, что Нацбанк не несет никакой финансовой ответственности, но является третьим субъектом в треугольнике "Украина – ЕС – Нацбанк Украины". Если вспомнить, какое международное давление оказывалось на Украину во время последней смены главы Нацбанка, то в этом нет ничего удивительного.

Весь меморандум пронизан духом унижения Украины, и направлен на выведение из-под непосредственного управления и контроля государства Украина огромного числа институтов помимо Нацбанка.

ЕС, МВФ и различные западные структуры в этом меморандуме закрепляют свой контроль над:

стратегически важными предприятиями, членам наблюдательных советов которых они требуют повысить зарплату за счет украинских налогоплательщиков;

налоговой;

таможней;

судебной системой через Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), которая будет оценивать "добропорядочность" судей и Высшего совета правосудия;

антикоррупционными органами: САП и НАБУ;

новым органом по расследоанию экономических и финансовых преступлений – бюро финансовых расследований;

под контроль ставленников иностранных фирм переходят все закупки медицинских препаратов, что, как и все перечисленные ранее, является вопросом национальной безопасности.

И это далеко не полный перечень норм меморандума, которые означают грубое вмешательство во внутренние дела Украины.

Своим решением Верховная Рада открывает выход на новый уровень внешнего управления Украиной – когда такое управление реализуется не путем отдельных требований, а путем тотального рейдерства системы власти: ключевые должности передаются "смотрящим" Запада – "лещенкам", "найемам", "абромавичюсам", "бальчунам" и прочим разношерстным политическим гастролерам.

Украина давно находится под внешним управлением и контролем Запада, выполняет все пожелания и "хотелки" заокеанских хозяев, что делала и до голосования за этот меморандум. Ключевая задача документа другая – данным голосованием преступное объединение Зеленского – Порошенко и их окружения поставило сапог Запада на горло Украины. И за это они должны будут нести ответственность перед украинским народом.