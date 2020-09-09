Виктор Черный: Для выполнения политической части "Минска" власть не сделала ничего

Народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Виктор Черный Фото из открытых источников

Потенциала у действующей власти принять хотя бы что-то из политического пакета Минских соглашений нет, убежден парламентарий

Для выполнения политической части Минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе украинская власть не сделала ничего.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

"Мы должны констатировать тот факт, что из девяти пунктов Минских соглашений, которые надо было последовательно выполнять, был выполнен только первый пункт - это остановка огня из тяжелого вооружения. И 41 день мы прожили в таком режиме, когда не гибли украинцы как с одной, так и с другой стороны. Вторым пунктом как раз было разведение войск, которое должно состояться после прекращения огня. И нужно было параллельно готовить ситуацию по принятию законов во исполнение политической части Минских соглашений. Так вот, тут можно четко сказать - власть не сделала ничего вообще в этом направлении", – сказал Виктор Черный.

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Парламентарий объяснил, с чем может быть связана смена курса власти по мирному урегулированию на Донбассе.

"Я делаю такой вывод, что резкая смена курса власти, а если вы помните, они же все заявляли - и Резников, и все говорили - да нет, никаких Минских соглашений, ничего, какой-то Будапештский меморандум и прочее... Тут они раз - и что с ними произошло? Я думаю и предполагаю, что перед выборами они решили показать своим избирателям, что вот видите, мы обещали двигаться к достижению мира и мы это делаем. Все. Но потенциала у действующей власти принять хотя бы что-то из политического пакета Минских соглашений нет. Это закон об амнистии, это закон об особом статусе, это закон о проведении выборов на этой территории", – заявил Виктор Черный.

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Напомним, как говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", обнародованном на сайте политсилы, украинская власть срывает перемирие на Донбассе, лишила полмиллиона граждан права голоса и должна понести за это ответственность.