Вето Трампа на оборонный бюджет не угрожает финансовой поддержке Украины, - Кулеба

Дмитрий Кулеба МИД Украины

Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет, ведь бюджет был заветирован абсолютно по другим причинам

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет не повлияет на предусмотренный им объем помощи Украине. Об этом он сказал в эфире "Украина 24", передает "Укринформ".

Кулеба подчеркнул, что никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет, ведь бюджет был заветирован совершенно по другим причинам.

"Я даю вам стопроцентные гарантии, что после того, как вето будет преодолено или ситуация будет решена каким-то другим образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украины не просто сохранится, а еще усилится. И мы будем над этим упорно работать", - подчеркнул глава Минздрава.

Министр также подтвердил, что оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украине в размере 250 млн долларов.

"Но утверждать, что Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украины - это создает ложное впечатление у людей", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на оборонный бюджет страны на 2021 год. Политик заявил, что новый бюджет принесет выигрыш Китаю.