Верланов о результатах борьбы с теневым рынком спирта: Госбюджет уже получает дополнительные десятки миллионов гривен

ГНСУ

Государственная налоговая служба в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и местной властью демонстрирует эффективную борьбу с теневым рынком спирта. В результате принятых мер госбюджет уже сегодня получает дополнительные десятки миллионов гривен.

Об этом передает ГНС.

"Государственная налоговая служба вместе с Национальной полицией, налоговой милицией и другими правоохранительными органами за считанные месяцы продемонстрировали, что вывод спиртовой отрасли из тени не только возможен но и неизбежен. Сегодня, когда отрасль реагирует на повышение спроса на антисептики увеличением объемов производства, заблаговременно проведенные беспрецедентные меры по борьбе с нелегальным производством и оборотом спирта принесут дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что, начиная с конца 2019 года, наблюдается тенденция стабильного роста поступлений от ГП "Укрспирт" в сводный бюджет. Так, если в декабре 2019 года этот показатель составлял 37,7 млн грн, в январе 2020 года – 41,2 млн грн, в феврале – 43,3 млн грн, то уже за первые 25 дней марта – 127,8 млн гривен.

ГНСУ

Также в налоговой обратили внимание на то, что другим результатом системной работы по детенизации спиртовой отрасли стал рост темпов поступления акцизного налога с произведенного в Украине спирта и значительное перевыполнение индикативов в феврале и особенно в марте.

ГНСУ

"По состоянию на 27.03.2020 индикативные показатели с акцизного налога со спирта за І квартал уже перевыполнены в 2,4 раза (+40,6 млн гривен). В частности, поступления в общий фонд государственного бюджета составили: в январе – 12,9 млн грн (выполнение индикатива – 103,8%), в феврале – 11,6 млн грн, (выполнения – 142,2%), в марте (по состоянию на 27.03.2020) – 44,4 млн грн, что в 5,7 раза больше от запланированного показателя", - сказано в сообщении.

Напомним, в феврале ГНС направила в общий фонд госбюджета Украины 4,4 млрд грн поступлений от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров. При этом темп роста поступлений, если сравнивать с показателем прошлого года, составил 134,1 %, а именно 1,1 млрд грн.