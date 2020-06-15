"Верить Порошенко нельзя": Онищенко назвал, кто предупредил его о необходимости выехать из Украины

Интерес предыдущего президента Порошенко заключался в том, чтобы "закрыть" его, говорит бывший нардеп

За два дня до голосования в парламенте относительно Александра Онищенко именно Юлия Тимошенко предупредила его, что он должен срочно выехать из страны.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил нефтегазовый трейдер и бывший народный депутат Александр Онищенко.

Александр Онищенко рассказал, что конфликт с предыдущим президентом Петром Порошенко возник из-за лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, поскольку господин Порошенко видел ее своим основным конкурентом.

"Его интерес был меня закрыть и чтобы я выливал грязь перед выборами на Тимошенко, понизить рейтинги. Была такая основная задача. Она это понимала соответственно тоже, и от Тимошенко именно я услышал, что мне необходимо улететь, уехать срочно, потому что, несмотря на то, что Порошенко обещал - касательно моей неприкосновенности парламент не будет голосовать, за мой арест, именно Тимошенко мне сказала за два дня до этого голосования, что я должен уехать, потому что, по ее информации, голосоване будет за арест, поэтому верить Порошенко нельзя, и тут такая ситуация, что он меня обманет. Я уехал, можно сказать, с такой целью, чтобы не причинять никакого вреда ей", – рассказал Александр Онищенко.

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Он добавил, что впоследствии переговорщики от предыдущего президента предлагали, мол, начинай "мочить" Тимошенко, а за это предлагали ему помощь и закрытие уголовных дел.

Как сообщалось 28 мая, Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало бывшему депутату ВРУ Александру Онищенко в предоставлении политического убежища и призвало его немедленно покинуть территорию страны.

Напомним, до этого немецкий суд отказал Украине в экстрадиции экс-нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в организации коррупционных схем.

В частности суд постановил, что в случае экстрадиции бывшего депутата "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьме".

Впоследствии на это отреагировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и заявили, что обжалование решения суда не предусмотрено.