Верховный суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов

Дело с отстранением Алексея Каспрука длится с 2018 года

Кассационный административный суд Украины отменил решение первого и апелляционного судов о восстановлении в должности городского головы Черновцов Алексея Каспрука. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что Кассационный суд отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Из-за этого до следующего заседания решение депутатов Черновицкого городского совета об отстранении Каспрука от должности остается законным.

Напомним, в июле 2018 года Черновицкий горсовет после конфликта между мэром и депутатами проголосовал за отставку городского председателя Алексея Каспрука.

В апреле-мае 2019 года Черновицкий окружной административный суд возобновил его на должности и заявил, что Алексей Каспрук вернулся на должность городского председателя Черновцов законно.

В ноябре 2019 года Апелляционный суд подтвердил это решение и оставил Алексея Каспрука на посту.

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Ранее сообщалось, что в Черновцах ослабили карантин. В частности, в городе разрешили возобновить пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Но в общественном транспорте пока нельзя перевозить большее количество людей, чем мест для сидения.