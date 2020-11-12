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Верховный суд окончательно отказал Януковичу в иске о чести и достоинстве

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Решения судов первой и апелляционной инстанций оставили без изменений

Верховный суд Украины оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экс-президента Виктора Януковича к экс-генпрокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

Отмечается, что кассационная инстанция постановила оставить без изменений решения предыдущих судов по этому делу. "Решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 года оставить без изменений", – говорится в постановлении.

Как известно, Виктор Янукович подал иск к Генпрокуратуре и Юрию Луценко за якобы нарушение его чести, достоинства и деловой репутации. Речь шла о словах Луценко на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, что Янукович присвоил более 40 миллиардов долларов, когда бежал из Украины.

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Напомним, не так давно бывший президент Виктор Янукович проиграл в Киевском суде апелляцию по государственной измене, из-за которой Оболонский районный суд приговорил его на 13 лет лишения свободы. По словам адвоката экс-президента, решение суда подверглось влиянию приспешников Порошенко.

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