Верховный Суд обязал президента общаться на государственном языке

Владимир Зеленский Офис президента

В иске просили признать противоправным общение Зеленского 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке

Верховный Суд постановил, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей. В то же время, за общение на другом языке вне исполнения полномочий президент не несет юридической ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Согласно сообщению, лицо обратилось в суд с иском, в котором просило признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий.

Как отмечается, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска в полном объеме, но указал на то, что во время выполнения служебных обязанностей Владимир Зеленский обязан общаться на государственном языке.

"В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность. Учитывая изложенное, суд закрыл производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства", - сообщили в пресс-службе Верховного Суда.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства, поскольку он не заявил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Впоследствии, НАПК составило на президента Украины Владимира Зеленского два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.