live
Новости » Политика Читати новину українською

Верховная Рада ждет отчет от Шмыгаля относительно паводков в западных областях Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Премьера хотят заслушать во время часа вопросов к правительству

Под куполом Верховной Рады хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля, а именно его отчет о ситуации с паводками в западных регионах. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, народные депутаты планируют заслушать Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.

Новости по теме: Италия предоставит гумдопомогу спасателям в Западной Украине

"Относительно часа правительства, учитывая ситуацию, которая сложилась с наводнением. Это большая катастрофа для страны. Мы хотели бы пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля, ведь этот вопрос требует координации многих ветвей власти. Это и Минфин, и ГСЧС, и новое созданное Министерство экологии", - отметил Корниенко.

Новости по теме: На Закарпатье за два часа выпала 20-дневная норма осадков

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за масштабных наводнений, которые охватили на прошлой неделе Западную Украину, пострадали более 250 населенных пунктов. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Львове группа нетрезвых людей устроила конфликт с медиками скорой помощи Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые за два месяца вырубили лес на 1,2 млн гривен Во Львове руководитель лабораторного центра умерла от COVID-19 Во Львовской области активизировались земельные торги по продаже прав аренды сельскохозяйственных земель государственной собственности
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Скандальные заявления Третьяковой и Саакашвили. Болтон о Порошенко | Ток-шоу
Евгений Комаровский | Народ против | 25.06.20
Нападения на активистов. Перевыборы. Политика Саакашвили | Ток-шоу
Андрей Николаенко | HARD с Влащенко | 29.06.20
Скандальный эфир. Шарий vs Кузык vs Линько: Жесткие перепалки в студии ЗИК | Ток-шоу