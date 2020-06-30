Верховная Рада ждет отчет от Шмыгаля относительно паводков в западных областях Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Премьера хотят заслушать во время часа вопросов к правительству

Под куполом Верховной Рады хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля, а именно его отчет о ситуации с паводками в западных регионах. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, народные депутаты планируют заслушать Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.

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"Относительно часа правительства, учитывая ситуацию, которая сложилась с наводнением. Это большая катастрофа для страны. Мы хотели бы пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля, ведь этот вопрос требует координации многих ветвей власти. Это и Минфин, и ГСЧС, и новое созданное Министерство экологии", - отметил Корниенко.

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Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за масштабных наводнений, которые охватили на прошлой неделе Западную Украину, пострадали более 250 населенных пунктов.