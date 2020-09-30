Верховная Рада вернула выдачу "пакетов малыша"

Соответствующее решение поддержали 264 нардепа

Народные депутаты большинством голосов поддержали во втором чтении законопроект №3006а, который закрепляет выдачу "пакетов малыша" на законодательном уровне. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 264 парламентария из 225 необходимых.

Отныне выдача "пакетов малыша" приравнивается к видам государственной помощи семьям с детьми. Они будут выдаваться в учреждении здравоохранения (родильном доме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и прочее) независимо от формы собственности и подчинения.

Выдавать пособие должен работник учреждения здравоохранения, уполномоченный на это администрацией соответствующего учреждения.

В то же время, в случае отсутствия в заведении "пакетов", его должно выдать местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя. Для этого необходимо будет подать личное письменное заявление.

Также прописано, что "пакет малыша" предоставляется в срок, который не превышает 30 календарных дней со дня рождения ребенка. Размер стоимости такой помощи должен составлять не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет.

Напомним, в июле Кабинет министров Украины отменил выдачу "пакетов малыша" и начал выплачивать семьям с новорожденными детьми 5 тысяч гривен вместо натуральной помощи.

Позже более 70 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект №3006а, которым предложили отменить монетизацию "пакета малыша". В первом чтении соответствующее решение получило 316 голосов "за".