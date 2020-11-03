Рада в первом чтении поддержала юридическое урегулирование "удаленки"

Удаленная работа может войти в норму для всей страны Фото из открытых источников

Законопроектом предусматривается разделение понятий "дистанционная" и "надомная" работа, а также введения понятия "гибкий рабочий график"

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №4051, призванный юридически урегулировать дистанционную работу. Эту инициативу поддержали 311 народных депутатов. Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании, которое транслировал телеканал ZIK.

Как отмечается, законопроектом предусматривается разделение понятий "дистанционная" и "надомная" работа. Кроме того, документ предлагает ввести понятие "гибкий рабочий график".

Авторы законопроекта предлагают предоставить сотруднику право совмещать дистанционную работу и работу в обычном режиме. Инициатива предусматривает наложение на собственника предприятия или уполномоченный орган обязательства обеспечить безопасные условия труда, предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной и надомной работе получать информацию о месте проживания или другом месте, где сотрудник, исходя из своего выбора, собирается выполнять свои обязанности.

Согласно законопроекту, сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещениями и другими документами. Также инициатива предлагает разрешить дистанционное ознакомление сотрудника с требованиями по охране труда, в том числе и по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что количество запросов на "удаленную работу" выросло на 83%, в топ самых популярных предложений удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, операторы и менеджеры по продажам.