Верховная Рада также должна быть на карантине, – Илья Кива

Илья Кива TK Media

450 человек в одном помещении – это очаг для распространения существующих болезней

Считаю, что Верховная Рада Украины также должна быть на карантине.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива.

По мнению народного избранника, карантин в Украине для нераспространения коронавируса нужен и должен распространяться на всех жителей страны.

"И да, 450 человек в одном помещении – это очаг для распространения существующих болезней. В прямом смысле этого слова. Поэтому я считаю, что Совет так же должна быть на карантине", – сказал Илья Кива.

По его словам, карантин – вынужденная мера, на которую сегодня должна идти наша страна. В то же время Кива заявил, что введении ограничения являются несколько запоздалыми.

"Почему? Потому что еще 2 месяца назад мир встретился с этой проблемой. К нам спокойно прилетали самолеты из всех стран, где уже были очаги заражения. Франция, Италия, Китай, люди не проходили нужной проверки, не было карантина. Поэтому в данном случае я просто убежден, что в стране несколько другая ситуация и другое количество зараженных", – добавил нардеп Кива.

Напомним, по последним данным общее количество случаев коронавирус COVID-19 в 169 странах и территориях составляет 204 044 лиц.

В Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирус.

С 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.