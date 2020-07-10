Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 13 июля, - нардеп

Пресс-Служба Верховной Рады

Депутаты будут рассматривать законопроекты президента

Народные избранники соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады в понедельник, 13 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"В понедельник, 13 июля в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На повестке дня - президентские законопроекты", - написал нардеп.

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Кроме этого, он отметил, что на вечер понедельника запланировано заседание фракции, на котором будут рассматривать кадровые вопросы.

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Напомним, накануне стало известно, что внедрение в Верховной Раде гендерной политики предполагает проведение ежегодного парламентского гендерного аудита.