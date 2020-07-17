Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект об оборонных закупках

Документ рассматривали во второй раз, потому что в мае не хватило 5 голосов

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

276 народных депутатов поддержали законопроект об оборонных закупках №2398-д. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Известно, что новый закон меняет порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, закон должен избавить сферу от советских рудиментов, которые находятся в системе закупок.

Кроме того, председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич пытался внести правку в законопроект, предусматривающий изменения в законе о Национальном антикоррупционном бюро. Но в парламенте его не поддержали.

Законопроект об оборонных закупках уже рассматривали в мае текущего года, однако тогда депутаты провалили голосование во втором чтении. Тогда набралось 220 голосов из 225 необходимых, поэтому документ снова отправили на второе чтение.

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Напомним, недавно Верховная Рада избрала комиссию, которая будет избирать руководителя ГБР, но не набрала достаточного количества голосов для комиссии по САП.