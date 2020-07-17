Верховная Рада со второй попытки приняла законопроект об оборонных закупках
Документ рассматривали во второй раз, потому что в мае не хватило 5 голосов
276 народных депутатов поддержали законопроект об оборонных закупках №2398-д. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Известно, что новый закон меняет порядок формирования объемов и особенностей осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, закон должен избавить сферу от советских рудиментов, которые находятся в системе закупок.
Кроме того, председатель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич пытался внести правку в законопроект, предусматривающий изменения в законе о Национальном антикоррупционном бюро. Но в парламенте его не поддержали.
Законопроект об оборонных закупках уже рассматривали в мае текущего года, однако тогда депутаты провалили голосование во втором чтении. Тогда набралось 220 голосов из 225 необходимых, поэтому документ снова отправили на второе чтение.
Напомним, недавно Верховная Рада избрала комиссию, которая будет избирать руководителя ГБР, но не набрала достаточного количества голосов для комиссии по САП.