Верховная Рада снизила "зеленый" тариф для солнечных и ветровых электростанций

В парламенте считают, что изменения положительно повлияют на переход к возобновляемой энергетике

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288 народных депутатов проголосовали за законопроект № 3658, который предусматривает снижение "зеленого" тарифа. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В законопроекте отмечается, что отныне снижения тарифов для солнечных электростанций мощностью более 1 МВт снижение составит 15%, а для ветровых электростанций – 7,5%.

Изменения коснутся только компаний, чьи мощности по изготовлению возобновляемой энергии были запущены с июля 2015 года по 31 декабря 2019 года.

Документом предусмотрено, что с 2022 года вводится полная ответственность за несоблюдение фактических и прогнозированных графиков производства электроэнергии для всех производств "зеленой" энергетики.

Однако, производителям предоставляются государственные гарантии по неизменности законодательства, действующего на день принятия этого закона.

В Раде отмечали, что целью законопроекта является ускорение перехода к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики.

Напомним, в июне Кабмин подписал меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии, что предусматривает уменьшение тарифов для них. Кроме того, документом усиливается ответственность за несбалансированное производство электроэнергии.