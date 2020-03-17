Верховная Рада продолжит работу, несмотря на карантин, - Разумков

Дмитрий Разумков. EPA-EFE

Парламент меняет формат, но не закрывается на карантин

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада продолжит работать несмотря на введение карантина. Об этом он заявил во время пленарного заседания, которое транслировал телеканал ZIK.

"Верховная Рада продолжает работу, потому что мы понимаем ответственность, которая на нас лежит и на президенте Украины", - сказал он.

Также спикер сообщил, что Рада меняет формат, но не закрывается на карантин.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве официально подтвердили первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 .

В тот же день в Черновицкой области скончалась местная жительница , которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть в Киеве метрополитен и межобластное сообщение .