live
Новости » Политика Читати новину українською

Верховная Рада продолжит работу, несмотря на карантин, - Разумков

Дмитрий Разумков. 

 EPA-EFE

Парламент меняет формат, но не закрывается на карантин

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада продолжит работать несмотря на введение карантина. Об этом он заявил во время пленарного заседания, которое транслировал телеканал ZIK.

"Верховная Рада продолжает работу, потому что мы понимаем ответственность, которая на нас лежит и на президенте Украины", - сказал он.

Также спикер сообщил, что Рада меняет формат, но не закрывается на карантин.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве официально подтвердили первые два случая заражения коронавирусом COVID-19.

В тот же день в Черновицкой области скончалась местная жительница, которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть в Киеве метрополитен и межобластное сообщение.

Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьера приняла решение о закрытие метро в Киеве, Харькове и Днепре.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Олег Рубан и Иван Либерман о коронавирусе без фейков и истерики в ток-шоу "19" на ZIK. Полное видео Главное ток-шоу страны "Народ против", – полное видео Макс Бужанский в программе "HARD с Влащенко", – полное видео Главное ток-шоу страны "Народ против", – онлайн-трансляция
Loading...

программы канала ZIK

Обращение Зеленськогою. Чрезвычайное положение в Украине | Ток-шоу
Заседание Согласительного совета | 16.03.20
Усиление ограничительных мер в Украине: Границы уже закрыты | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Алексей Кучеренко | HARD с Влащенко | 16.03.20
Анатолий Шарий | Порошенко в розыск. Паника в Украине | Ток-шоу