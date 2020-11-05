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Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

ZIK.UA

За это проголосовали 253 народных депутата

На внеочередном заседании в четверг, 5 ноября, Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс за основу. Об этом сообщает "РБК-Украина". 

Как отмечается, законопроект №4100-д поддержали 253 народных депутата из 226 минимально необходимых.

Закон был единственным на повестке дня внеочередного заседания, его приняли без обсуждения.

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Напомним, на пленарном заседании в четверг, 5 ноября, Верховная Рада не смогла проголосовать за законопроект №4100, который предусматривает изменения в Бюджетный кодекс.

После этого, в 12:00 Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, во время которого снова рассмотрела проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины № 4100.

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