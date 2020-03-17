Верховная Рада поддержала назначение Венедиктовой генпрокурором

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"За" проголосовали 269 парламентариев

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.

Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении на должность генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Во время внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта Владимир Зеленский отметил, что учитывая ситуацию в государстве и обеспечение бесперебойной работы всех органов государственной власти, особенно правоохранительных, он инициировал рассмотрение на внеочередном заседании ВР вопрос относительно предоставления согласия на назначение генпрокурора Украины. Он представил кандидата – Ирину Венедиктову.

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"Убежден, что профессиональные и моральные качества предложенного мной кандидата позволят обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции в этой системе и эффективное расследование громких уголовных дел", – заявил президент.

Добавим, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.

"За" кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины проголосовали 269 парламентариев.

Как сообщалось, 5 марта Верховная Рада Украины уволила Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора Украины. За его увольнение проголосовали 263 народных депутата.

Он ушел из зала ВР сразу после голосования и заявил, что уходит с должности для того, чтобы потом вернуться.

Обязанности генпрокурора временно исполнял Виктор Чумак.