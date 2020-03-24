Верховная Рада передаст столичным врачам 25 автомобилей для борьбы с COVID-19

Владельцы сетей АЗС "UPG", "KLO" и "SOCAR" выделили 35 тыс. литров горючего

Верховная Рада Украины предоставит 25 своих автомобилей для помощи в проезде врачей на работу на время карантина. Об этом сообщила пресс-служба ВР в Facebook.

"Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде, поэтому я благодарю всех председателей комитетов и работников аппарата за поддержку такого решения. Движение городского транспорта сейчас ограничено, и наибольшей помощи в таких условиях нуждаются именно медики. Мы все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса", - отметил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Вместе с тем, владельцы сетей АЗС "UPG", "KLO" и "SOCAR" выделили 35 тыс. литров горючего. Кроме того, Разумков лично приобрел на нужды больниц города Киева 5800 литров топлива.

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Напомним, по состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, в Украине зарегистрировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.