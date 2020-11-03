Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

По словам Разумкова, нардепы могут рассмотреть законопроект не ранее 2022 года

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения на один год. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, соответствующий законопроект в парламенте планируют зарегистрировать 3 ноября.

"Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - отметил Разумков.

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В то же время председатель парламента добавил, что рассмотреть документ нардепы могут 4 ноября.

"Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом", - добавил Дмитрий Разумков.

Напомним, во вторник, 3 ноября, в Киеве владельцы "евроблях" и ФЛПы вышли на митинг под стены Верховной Рады с требованием пересмотреть процедуру налогообложения. В частности, владельцы авто потребовали снизить стоимость растаможки авто, а предприниматели - уменьшить налоги.