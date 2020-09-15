Верховная Рада ограничила размер штрафов по микрокредитам

Зал Верховной Рады Украины Фото из открытых источников

Клиент должен предоставить информацию относительно этого кредита хотя бы в одно бюро кредитных историй

Верховная Рада ограничила размер штрафов по микрокредитам в Украине. За соответствующий законопроект №1109 "О потребительском кредитовании" проголосовали 310 нардепов, передает Страна.юа.

Так, из перечня договоров были исключены:

кредитные договоры, заключенные на срок до одного месяца;

кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы (в настоящее время - 5000 гривен), установленной на день заключения кредитного договора.

Вместе с тем, клиент должен предоставить информацию относительно этого кредита хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в Единый реестр бюро кредитных историй.

Также лицо, которое берет кредит должна передавать информацию о всех потребительских кредитах хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр таких бюро. А срок внесения кредитным бюро полученных от кредитора сведений сократили с 7 до 3 рабочих дней.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров Украины работает над тем, чтобы кредит в гривне можно было взять под 7% годовых.