Верховная Рада не проголосовала за законопроект о новом механизме установления тарифов на коммуналку

Документ предусматривал изменения в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг

Фото из открытых источников

Законопроект №2458, который содержал механизм установления тарифов на коммунальные услуги и новые договоры с поставщиками не набрал большинство голосов в парламенте. Об этом сообщает РБК-Украина.

Законопроектом предполагалось, что владельцы домов и квартир, которые не выбрали модель организации договорных отношений (индивидуальный, коллективный договор или договор с коллективным потребителем), должны заключить новые соглашения по предоставлению коммунальных услуг.

Кроме того, документ содержал дифференцированные тарифы на транспортировку тепла, которые зависели бы от наличия центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Определялись и полномочия НКРЭКУ по установлению тарифов на теплоснабжение.

Новости по теме: Во Львове анонсировали масштабные отключения горячего водоснабжения: Каких районов они коснутся

Важно, что в первом варианте законопроекта был предусмотрен доступ коммунальщиков к жилью, если нарушались какие-либо из условий договора. Во время первого чтения эту норму убрали, но до второго предоставили право доступа в помещение газопоставщикам. Порядок этой процедуры и ответственность за непредоставление разрешения потребителем в проекте не прописана.

В настоящее время известно, что документ отправили на повторное второе чтение. Его рассмотрят после обработки профильным комитетом.

Новости по теме: ЖКУ на карантине: Сколько задолжали потребители и что с этим делать

Напомним, не так давно в парламенте зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено решение вопроса задолженности потребителей за коммуналку. Народные избранники предлагают реструктуризировать долги украинцев, а при их неуплате удерживать часть заработной платы или продавать имущество.