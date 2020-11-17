Верховная Рада не проголосовала за отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП

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Законопроект поддержали только 17 нардепов

На заседании 17 ноября Верховная Рада провалила голосование относительно законопроекта №4313-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другиу законодательные акты о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Как отмечается, за основу документ поддержали лишь 17 депутатов, 228 высказались против, 79 воздержались.

Известно, что законопроект предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.

Напомним, утром во вторник, 17 ноября, в центре Киева усилили охрану из-за проведения представителями ФЛП массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады Украины.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали вблизи здания Верховной Рады Украины одного из митингующих, который пытался напасть на сотрудника полиции.