Верховная Рада не поддержала обновленную программу деятельности Кабмина

Таким образом правительство Шмыгаля осталось без иммунитета на год

Народные депутаты на заседании Верховной Рады Фото из открытых источников

Верховная Рада не поддержала проект постановления №3330 о Программе деятельности Кабинета министров Украины. Законопроект не получил необходимого количества голосов во время заседания парламента, которое транслировал телеканал ZIK.

Согласно сообщению, за проголосовали только 207 народных депутатов из 226 необходимых. Это означает, что Кабинет министров Дениса Шмыгаля не получил иммунитет сроком на один год.

Следует заметить, что ранее парламентский комитет по вопросам экономического развития решил не рекомендовать принять доработанную программу действий Кабинета министров. Вместо этого народным депутатам предложили определиться с программой путем голосования.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины допустил в своем прогнозе в Программе действий правительства падение ВВП страны до 8% в 2020 году.