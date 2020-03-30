Верховная Рада может сегодня провести три внеочередных заседания, – Корниенко

Александр Корниенко. Слуга Народа / Facebook

Парламент пока ожидает обращения от президента

Верховная Рада может сегодня провести три внеочередных пленарных заседания.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Сейчас я надеюсь, что продолжится комитет по налоговой политике, который начался в 09:00, потому что не хватало кворума. Сейчас несколько человек еще доехали и он будет рассматривать закон №3260 в первом чтении. По результатам этого комитета мы ожидаем сегодня обращение президента Украины относительно третьей внеочередной сессии Совета. Будем смотреть, как будут разворачиваться события, но нам бы хотелось хотя бы в первом чтении проголосовать сегодня этот закон. Ну и закон об обороте земель может вноситься на внеочередную сессию без оговорок. Там вопрос правок, там осталось около 700", – заявил Корниенко.

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Как сообщалось, сегодня, 30 марта Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание и рассмотрит законопроекты по предотвращению распространения коронавирус COVID-19 в Украине и кадровые изменения в Кабинете министров.