Верховная Рада допустила иностранных военных в Украину для участия в учениях

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За соответствующий законопроект проголосовали 325 нардепов

Верховная Рада поддержала инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4499, таким образом разрешила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ.

Как отмечается, в этом году на финансирование расходов на подготовку и проведение учений на территории Украины закладывают 38 559,44 тыс. гривен.

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В целом иностранные военные будут участвовать в:

украинско-американском обучении "Репид Трайдент - 2021",

украинско-британском обучении "Казак Мейс - 2021",

украинско-американском учении "Си Бриз - 2021",

украинско-румынском обучении "Риверайн - 2021",

украинско-британском обучении "Вориер Вотчер - 2021",

украинско-польском учении "Три меча - 2021",

украинско-польском учении "Сильвер Сейбер - 2021".

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Напомним, ранее Верховная Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации в Украине.