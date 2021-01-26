Верховная Рада допустила иностранных военных в Украину для участия в учениях
За соответствующий законопроект проголосовали 325 нардепов
Верховная Рада поддержала инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4499, таким образом разрешила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ.
Как отмечается, в этом году на финансирование расходов на подготовку и проведение учений на территории Украины закладывают 38 559,44 тыс. гривен.
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В целом иностранные военные будут участвовать в:
- украинско-американском обучении "Репид Трайдент - 2021",
- украинско-британском обучении "Казак Мейс - 2021",
- украинско-американском учении "Си Бриз - 2021",
- украинско-румынском обучении "Риверайн - 2021",
- украинско-британском обучении "Вориер Вотчер - 2021",
- украинско-польском учении "Три меча - 2021",
- украинско-польском учении "Сильвер Сейбер - 2021".
Напомним, ранее Верховная Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации в Украине.