Верховная Рада быстро отреагирует на решение КСУ об отмене электронных деклараций, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков УНИАН

По его словам, такой шаг негативно повлияет на вертикаль местного самоуправления

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент быстро отреагирует на решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования и на законодательном уровне сделает все, чтобы этот механизм продолжал работать. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24" из Берлина, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что достаточно быстро будет реакция и со стороны парламента, и со стороны президента, и мы будем решать, вероятнее всего, на законодательном уровне будем дорабатывать те механизмы, которые существуют сегодня для того, чтобы эта система продолжала работать, потому что позволить сегодня себе ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом", - отметил спикер.

Также он подчеркнул, что этот вопрос важно урегулировать и в связи с заявлением НАЗК о том, что из-за решения КС невозможно проводить спецпроверки при назначении людей на должности к руководству органов местной власти.

По словам Разумкова, такая ситуация парализует вертикаль местного самоуправления, а в условиях децентрализации это приведет к разбалансировке вертикали власти в государстве. Спикер заверил, что этот вопрос будет урегулирован "в достаточно быстром режиме".

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Напомним, накануне Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.