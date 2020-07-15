Верещук: Завтра фракция "Слуга народа" соберется на заседание – может присутствовать президент

Заседание фракции состоится вечером, после заседания Рады

16 июля фракция "Слуга народа" соберется на заседания, на котором может присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявила народный депутат Украины Ирина Верещук.

"Мне известно также (то, что я читала в чате, я могу сейчас сказать), что нет уже никакого кандидата (на должность главы НБУ, – ред.), который утвержден, это не известно никому… Завтра, действительно, будет заседание фракции. На ней, действительно, может быть президент, в том числе. Но у нас и должно было быть заседание фракции, и оно касается кандидата на руководство НБУ, а следовательно, если мы соединим и, действительно, обсудим вопрос праймериз, – почему бы и нет? Потому что это последняя неделя, люди идут в отпуска, люди едут по округам. Мы должны определиться, и это, я считаю, тот высокое время. Итак, я не вижу здесь никаких проблем, что президент скажет, как он скажет, я это неоднократно говорила, что он скажет, и мы будем принимать решение", - сказала Верещук.

По словам народного депутата, заседание фракции состоится вечером, после заседания Рады.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на должность председателя Национального банка Украины рассматривают кандидатуру одного из народных депутатов из фракции.