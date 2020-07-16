Верещук победила в праймериз "Слуги народа" и будет баллотироваться в меры Киева

За Ирину Верещук проголосовали 87 нардепов

Народный депутат Ирина Верещук с большим отрывом победила в праймериз "Слуги народа". Об этом сообщает PavlovskyNews.

Отметим, что одержав победу, Верещук будет принимать участие в местных выборах мэра Киева от партии "Слуга народа".



Результаты голосования выглядели следующим образом:

Верещук - 87 голосов;

Александр Дубинский - 41;

Николай Тищенко - 30;

Дмитрий Гурин - 15;

Александр Качура - 3.

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Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" пройдут в четверг на заседании фракции, а кандидатами должны быть Дубинский, Качура и Верещук.