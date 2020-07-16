Верещук победила в праймериз "Слуги народа" и будет баллотироваться в меры Киева
За Ирину Верещук проголосовали 87 нардепов
Народный депутат Ирина Верещук с большим отрывом победила в праймериз "Слуги народа". Об этом сообщает PavlovskyNews.
Отметим, что одержав победу, Верещук будет принимать участие в местных выборах мэра Киева от партии "Слуга народа".
Результаты голосования выглядели следующим образом:
- Верещук - 87 голосов;
- Александр Дубинский - 41;
- Николай Тищенко - 30;
- Дмитрий Гурин - 15;
- Александр Качура - 3.
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Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа" пройдут в четверг на заседании фракции, а кандидатами должны быть Дубинский, Качура и Верещук.